Ижевск. Удмуртия. Следственный комитет увеличил размер награды за информацию о маньяке, убивавшем в течение нескольких лет пожилых женщин в разных городах Поволжья, до 3 млн рублей. Правоохранители считают, что убийца может оказаться жителем Удмуртии. Об этой и других новостях в нашем видеообзоре за 60 секунд.

Удмуртия в минуту 6 февраля 2017

Маньяк за 3 млн

Убивавший пенсионерок в Поволжье маньяк может оказаться жителем Удмуртии. Размер награды за информацию о злоумышленнике подняли до 3 млн рублей.

Бывший на бывшего

Бывший председатель федерации легкой атлетики Удмуртии, экс-сотрудник республиканского Минспорта Валерий Сунцов считает, что необходимо уволить зампредседателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко. Сунцов уверен, что таким образом Россия продемонстрирует всему миру готовность решить проблему с употреблением допинга.

Глава одобрил

Глава Удмуртии поддержал идею депутата Андрея Осколкова об административной реформе региона. По словам Александра Соловьева, вопрос о сокращении чиновников и объединении районов республики может быть вынесен на референдум.

Свидетели по делу

В Ижевске разыскивают возможного свидетеля гибели школьницы на улице Труда. Неизвестная девушка зашла в подъезд дома, около которого произошла трагедия, за несколько часов до случившегося и попала под прицел камер видеонаблюдения.

Весной поплывем

Удмуртия попала в список регионов с неблагоприятным прогнозом паводка. Всего в зоне подтопления могут оказаться более 6 тыс. населенных пунктов России.

На биржу труда

Работника «Подгорновский ЖКС» в Киясовском районе Удмуртии, ответственного за обеспечение безопасных условий и охраны труда на предприятии, уволили после случая с упавшей в яму девочкой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, на участке не были установлены необходимые знаки и ограждения.