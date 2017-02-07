Ижевск. Удмуртия. «Торговая компания «Русь-Матушка» ходатайствовала об отказе от жалобы о том, чтобы признать ООО «Аскор» из Удмуртии банкротом. Об этом сообщили на сайте Арбитражного суда республики.

Суд принял дело к производству 19 января 2017 года. Разбирательство по проверке обоснованности заявления было назначено на 20 февраля 2017 года.

Напомним, что компания «Аскор» создала первую в республике индюшачью ферму в селе Пычас Можгинского район на месте бывшего свинокомплекса. Этот инвестиционный проект еще в 2010 году одобрили власти Удмуртии.

Первый этап начали реализовывать в 2013 году. Тогда в Сарапульском районе открыли комбикормовый завод производительностью 40 тыс. тонн комбикормов в год.

В 2014 году началось строительство фермы по выращиванию и откорму индейки, а также по убою птицы в селе Пычас. В ноябре 2015 года завезли первую партию суточных цыплят. Предприятие собиралось выращивать более полумиллиона голов индюков в год. По словам генерального директора ООО «Аскор» Игоря Чо, к 2017 году планировалось довести объём производства до 6 тыс. тонн в год.