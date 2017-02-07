Ижевск. Удмуртия. В народе 7 февраля называют днем святителя Григория Богослова. Как пишет Astromeridian, его считают одним из прародителей христианства, жившего в III веке нашей эры.

В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.

Также 7 февраля совершали добрые дела - считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство 7 февраля не приветствуется.

Народные приметы на 7 февраля:

1. Какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь. По погоде после обеда судили о феврале следующего года.

2. Снег выпал в день Григория – очередная зима придет нескоро.

3. Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе – ждите сильных морозов.

4. Каким является день 7 февраля до полудня, таким будет декабрь и январь наступающего года. После полудня можно увидеть, каким будет январь и февраль.

5. Сильный снегопад – примета того, что будет ранняя осень.

6. Чем больше добрых дел сделаешь в этот день, тем больше шансов на спасение души после смерти. Но нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся. К тому же, считалось, что таким образом можно сглазить семью.

7. Стоит быть поаккуратнее со словами – считается, что все, сказанное 7 февраля, сбывается.

8. Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы.

9. Если плюнул на землю, лучше вернуться обратно – примета гласит, что пути не будет.

10. Разлили 7 февраля молоко – ждите радостную весть совсем скоро.

11. Если коровы и козы 7 февраля спят, обратившись к входной двери рогами, значит, их сглазили.

12. Если 7 февраля подарить женщине цветы – это на счастье.

13. Торговцы заготавливали кусочки сахара и весь день носили с собой, чтобы торговля была удачной.