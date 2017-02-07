Ижевск. Удмуртия. Начальника службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска оштрафовали на 7,5 тыс. рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, недостатки выявили на территории Ленинского района столицы республики.

В ненадлежащем состоянии находились пешеходные переходы по адресам:

- улица Трудовая (напротив дома №24);

- улица Автономная (напротив здания №81);

- улица Областная (напротив здания №5);

- улица Степная (напротив здания №81);

- улица Московская (напротив домов №1, 7, 63);

- улица Локомотивная (напротив дома №2);

- улица Депутатская (напротив дома №23а);

- улица Олега Кошевого (напротив дома №81 улицы Баранова);

- улица Мужвайская (напротив дома №50а при движении от Клубной).

В отношение чиновника составили три административных постановления по статьям 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).