Ижевск. Удмуртия. В 2016 году в консолидированный бюджет России с территории Удмуртии поступило 140,4 млрд рублей налоговых и других доходов. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФНС, это на 2% больше итогов 2015 года.

В бюджет Удмуртии поступило 54,7 млрд рублей налогов. Общий темп их поступления на региональном уровне составил 115,5%.

«Для сравнения: средний темп роста данного показателя по субъектам Приволжского федерального округа за 2016 год сложился на уровне 113,4%», - говорится в сообщении.

Все бюджетообразующие региональные налоги показали высокие темпы роста:

- налога на прибыль организаций в бюджет Удмуртии поступило 21,5 млрд рублей с темпом роста 142,7%;

- налога на доходы физических лиц – 20,8 млрд рублей с темпом 107,4%;

- акцизов – более 2 млрд рублей с темпом роста 112,9%.