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«Ижсталь» на выезде уступила казанскому «Барсу»

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

«Ижсталь» на выезде уступила казанскому «Барсу»
Фото:кадр из видео youtube.com
спорт, Ижсталь, Ижевск, Татарстан, хоккей, Казань, Удмуртия


09:30

Казань. Татарстан. Хоккеисты «Ижстали» в овертайме уступили казанскому «Барсу». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

В дебютной 20-минутке команды не смогли поразить ворота друг друга, однако во втором периоде немногочисленная публика увидела три шайбы в исполнении коллективов. В самом начале игрового отрезка трио Голубев-Мусин-Васильев соорудило первый гол «Барса». Через 8 минут Владимир Королев сравнял счет, а еще через 2,5 минуты Кирилл Свиязов вывел вперед «сталеваров».

В третьем периоде Владислав Бойко восстановил равенство в счете. Больше команды не забивали, и игра перешла в овертайм, где удачливее оказался «Барс». Решающий бросок по воротам «Ижстали» нанес Альберт Яруллин, который был командирован в казанский коллектив из «Ак Барса».

«Много сил отдали. Я думаю, что мы могли бы решить все вопросы в первом периоде, но здорово, во-первых, сыграл вратарь соперника, и не хватило, наверное, концентрации в завершающей фазе. Получили, в итоге, то, что есть. Жалко потерянных очков. Соперника поздравляю с заслуженной победой, ребята – молодцы, бились до конца. У меня к своим тоже особых претензий нет. Да, где-то недоработали, вратарь сегодня неплохо играл, тоже вытаскивал. На сегодня мы, наверное, заслужили только одно очко, к сожалению»? – заявил после игры наставник ижевчан Сергей Душкин.

После 46 игр в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги «сталевары» располагаются на 17 строчке в турнирной таблице. Борьбу в серии плей-офф за кубок Братины продолжат лучше 16 клубов «регулярки», в которой клубу из столицы Удмуртии осталось провести три поединка. Один из них подопечные Сергея Душкина сыграют на выезде против альметьевского «Нефтяника», и два проведут на домашнем льду против «Тороса» и «Дизеля».

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