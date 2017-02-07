Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе вторник, 7 февраля. Рабочая неделя в Удмуртии набирает обороты. Чем сегодня удивляют, шокируют и веселят своих читателей и зрителей онлайн СМИ республики, расскажем в нашем традиционном обзоре.

В Ижевске ищут женщину, устроившую танцы посреди проезжей части на улице Буммашевской. Гостелерадиокомпания «Удмуртия» опубликовала на своем сайте видео, на котором видно, как дама, переходившая дорогу в неположенном месте, неожиданно начинает размахивать руками и кружится, и приветственно махать рукой проезжающим мимо автомобилям и троллейбусам. «Шоу» длилось несколько минут.

Чудо-женщина. Кадры с улицы Буммашевская

Школьники нескольких деревень в Дебесском районе Удмуртии вынуждены ходить в школу пешком по несколько километров. Об этом пишет «Удмуртская правда». Сейчас на весь район осталось всего 18 автобусов, на которых можно подвозить детей от дома к месту учебы, остальные вышли из строя или за их руль некого посадить. Зарплата школьного водителя на селе едва достигает 10 тыс. рублей, а подрабатывать на этой должности запрещено законом. Так директор Котегурской средней школы ищет водителя с августа прошлого года. Все это время детям из соседней деревни приходится ходить на занятия пешком.

Журналисты «Комсомольской правды» в Ижевске рассказали историю 9-летней ижевчанки, которая отправилась домой из гостей и уехала на трамвае в другую от дома сторону. Поняв, что потерялась, девочка зашла в ближайший магазин и провела в нем пять часов. Школьница постеснялась обратиться за помощью к незнакомым людям, а взрослые, в свою очередь, так и не обратили никакого внимания на ребенка. Родители обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда. Диану обнаружили в такси. Водитель автомобиля заметил девочку, разговорился с ней, узнал адрес и собирался отвезти ее домой.

Несколько отважных родителей ижевских школьников примут участие в образовательном эксперименте. Журналисты телеканала «Моя Удмуртия» рассказали, что 10 февраля в пяти школах столицы Удмуртии пройдет единый государственный экзамен для взрослых. По мнению организаторов мероприятия, родители, сдав ЕГЭ, должны понять, что экзамен не так страшен, как о нем говорят. Правда, для участников эксперимента сделали поблажки.

«Будут включены — правда, без трансляции камеры, каждый родитель будет сидеть отдельно за партой и выполнять первую часть задания. Она рассчитана где-то часа на полтора, и вторая часть не выполняется — более сложная», - рассказал журналистам замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №57 Сергей Манаков.

06 02 17 ЕГЭ Образовательный эксперимент: родители ижевских школьников попробуют сдать ЕГЭ

В обзоре использованы материалы: udmpravda.ru, www.izh.kp.ru, myudm.ru, udmtv.ru.