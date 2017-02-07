Улан-Удэ. Бурятия. Глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын подал прошение об отставке. Об этом заявил его пресс-секретарь Александр Мальцев, сообщает Газета.

«Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет», — рассказал пресс-секретарь.

Мальцев также отметил, что решение о сложении полномочий было неожиданным для администрации главы.

Вячеслав Наговицын, согласно законодательству Бурятии, является главой региона и председателем правительства.

Как сообщало ИА «Сусанин», в понедельник о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. На его место в этот же день был назначен Максим Решетников.

Ранее в СМИ появлялась информация об отставке нескольких глав регионов. В их числе были названы губернаторы Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, а также Пермского края и Бурятии.

Наша справка: Вячеслав Владимирович Наговицын, родился 2 марта 1956 года в городе Глазов Удмуртской АССР.

Образование: высшее; в 1978 году окончил Томский политехнический институт (в настоящее время – Томский политехнический университет) по специальности «инженер-механик». В 1992 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «менеджер высшей категории».

Карьера: после окончания вуза Наговицын работал на Томском приборном заводе, вначале инженером, затем секретарем комитета комсомола, заместителем начальника цеха, начальником цеха.

В 1986 году был назначен главным инженером Томского завода измерительной аппаратуры, затем – генеральным директором завода.

С марта 1998 года по декабрь 1999 года работал в должности заместителя главы администрации (губернатора) Томской области по промышленности и поддержке предпринимательства.

В декабре 1999 года Наговицын возглавил правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Томской области.

С 10 июля 2007 года Вячеслав Владимирович Наговицын – президент – председатель правительства Республики Бурятия.

12 мая 2012 года Народный Хурал Бурятии наделил Наговицына полномочиями главы Бурятии.