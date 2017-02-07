Лондон. Великобритания. Владельцы лабрадора-ретривера из Великобритании получили от своей собаки необычное потомство. Питомица произвела на свет щенка с крайне редкой шерстью, сообщают Известия.

При рождении малыш имел темный окрас, но через некоторое время волосяной покров стал светлеть и в итоге обрел зеленый цвет.

Владелица необычного щенка рассказала, что отнеслась к появлению такой собаки с юмором. До этого она была уверена, что зеленых собак не бывает.

Остальные щенки помета имеют вполне традиционный палевый цвет, а у матери окрас коричневый. Причину отклонения пояснили ветеринары. По сведениям специалистов, зеленая шерсть у животного могла стать следствием повышенного содержания биливердина в плаценте, что не угрожает здоровью собаки.