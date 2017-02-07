США. Соперничество Соединенных Штатов Америки и России будет проходить в медиа-пространстве. В настоящее время США активно готовятся к информационной войне, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Daily Deast.

Издание отмечает, что внешне избранный президент Дональд Трамп будет придерживаться правил дипломатии, «публично добиваясь расположения Владимира Путина». Однако во внутренних делах государства он придерживается принципа «хочешь мира – готовься к войне», отмечают журналисты.

Daily Deast полагает, что поводом для усиления кибербезопасности стали данные разведки о попытках российского влияния на американское общество, в том числе во время предвыборной кампании с участием Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

По мнению специалистов, Россия гораздо более подготовлена к информационной войне, нежели США. Она имеет свою продуманную стратегию, реализуемую комплексно.

Противостоять так называемой российской пропаганде будет специальный информационный центр при посредничестве малоизвестного межведомственного отдела при госдепартаменте под названием «Центр глобального взаимодействия» (Global Engagement Center/GEC). На его работу сенаторы предлагают выделить 160 млн долларов в течение двух лет.

Центр глобального взаимодействия был изначально создан при администрации Обамы с целью борьбы с пропагандой ИГ (запрещенной в России террористической организации). Однако сенаторская инициатива позволила расширить его полномочия для борьбы в межгосударственных масштабах, в том числе с главным противником.