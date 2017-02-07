Ижевск. Удмуртия. Исполняющим обязанности руководителя Агентства информатизации и связи Удмуртии назначили Михаила Фоминова. Такое распоряжение от 1 февраля 2017 года появилось на сайте правительства региона.

«Возложить исполнение обязанностей по должности руководителя Агентства информатизации связи Удмуртской Республики на заместителя руководителя Фоминова Михаила Александровича 1 февраля 2017 года до назначения руководителя Агентства информатизации связи Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

Ранее Фоминов был заместителем экс-главы ведомства Андрея Прокошева, который сложил свои полномочия 26 января 2016 года.