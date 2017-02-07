Алма-Ата. Казахстан. Лилия Васильева и Кирилл Вичужанин в составе сборной России одержали победы в эстафетных гонках на всемирной Универсиаде в Казахстане. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Отметим, что «серебро» оба раза досталось спортсменам Казахстана. Причем, на мужской дистанции упорная борьба шла до самых последних метров, и две первые команды на финише разделили всего 1,8 секунды. Женская команды выиграла у соперниц 52,1 секунды.

Напомним, что ранее Васильева завоевала три медали в рамках всемирной Универсиады. Лыжница выиграла гонку классическим стилем, стала второй в преследовании и завоевала «серебро» в спринте.