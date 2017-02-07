Днепропетровск. Украина. На Украине может появиться гигантский Ждун. Скульптуру, ставшую интернет-мемом, решила установить мэрия Днепра (ранее - Днепропетровска), пишет Лента.

В настоящее время руководство города ведет переговоры с автором образа Homunculus Loxodontus (так правильно зовут Ждуна) голландским скульптором Маргрит ван Брифорт. Гибрид слона и насекомого, прозванного украинцами Почекуном, предлагается установить у здания мэрии. Факт проведения переговоров на своей странице в Facebook подтвердил глава города Борис Филатов.

Ожидается, что днепрский Ждун будет высотой 2 метра.

Какое решение приняла автор скульптуры пока неизвестно. В интервью BBC, ван Брифорт отметила, что популярность Ждуна в России и Украине стала для нее неожиданностью.

Напомним, что оригинальная скульптура Ждуна установлена на скамейке перед детской больницей в Лейдене. Она посвящена всем пациентам, ожидающим приема у врача. В России он стал одним из самых популярных мемов.

На Украине известность приобрел «Безвизовый Почекун» — портрет президента Украины Петра Порошенко, лицо которого заменили мордой Homunculus.

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@prosto_konovalova , а ты чекаешь на Евровижен 2017? #eurovision2017 #eurovision #eurovisioncontest #ukraine #europe #евровидение #киев #lgbt #songcontest #draglife #почекун #ждун

@Regrann from @katyapedikur - Всех с началом выходных. Да будет, ВЕСЕЛУХА!!!! Берегите печень ... трески))))) Let's get party started! #пятница #выходные #туса #отдых #слива #ждут #почекун #евровидение #party #friday #weekend #eurovision2017 #eurovision #dance #fun #ukraine #europe #Regrann

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