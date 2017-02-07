Ижевск. Удмуртия. На службу в армию в 2016 году из Удмуртии отправили 2 984 человека. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего на призывные комиссии явилось 12 567 человек.

Освободили по состоянию здоровья – 3 419. Отсрочку от призыва для получения образования, по состоянию здоровья, семейному положению, поступившим на службу в МВД и МЧС, получили 5 674 молодых человека. Для трех педагогов сроки призыва перенесли. На альтернативную службу отправили 6 человек, 636 – на дополнительное медобследование.

«Не оповещёнными о мероприятиях призыва остались 3 305 человек. Наибольшее количество из них проживают: в Ижевске – 2 717, Глазове – 96, в Завьяловском районе – 86, в Сарапуле – 81 и в Воткинске – 47 человек», - говорится в сообщении.

Документы 35 призывников, которые не явились на призывные мероприятия по уважительной причине, направили следователям. В отношение четырех молодых людей уже возбудили уголовные дела.