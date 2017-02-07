Ижевск. Удмуртия. Коммунальщики Ижевска проведут расследование по реагированию служб на случаи порывов водопровода. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, такую задачу перед замглавы по ЖКХ Сергеем Задорожным поставил градоначальник Юрий Тюрин.

«В ходе заседания Глава Ижевска Юрий Тюрин поручил Заместителю Главы Администрации по вопросам ЖКХ Сергею Задорожному провести расследование по реагированию аварийных коммунальных служб на случаи порывов водопровода, произошедших в Ижевске в течение прошлой недели», - говорится в сообщении администрации.

С таким требованием Тюрин выступил на заседании оперативного штаба по вопросам очистки улично-дорожной сети Ижевска.

«Необходимо определить, насколько оперативно бригады выезжали на места аварий, насколько правильными были действия специалистов, отвечающих за их устранение, чтобы в дальнейшем избежать подобных последствий», - отметил Юрий Тюрин.

В четверг, 2 февраля, порыв сетей ХВС произошел по улице Сабурова, 17а. Об этом сообщили в интернете пользователи соцсетей. Судя по фотографиям и видео, водой тогда затопило весь двор, недовольными оказались и автовладельцы.

02.02.2017 Последствия потопа на Автозаводе (Ижевск)

Тогда на устранение аварии коммунальщикам понадобилось 15 часов. К месту происшествия доставили питьевую воду.

Если в пятницу аварии устроили себе выходной, то в субботу и воскресенье, 4 и 5 февраля, нанесли сразу двойной удар: на улицах 9 Января и Ленина.