Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие дни сохранится холодная погода. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на информацию Удмуртского Гидрометцентра.

Облачная с прояснениями погода ожидается в среду, 8 февраля. Местами небольшой снег. Днем температура воздуха опустится до -15, -20 градусов по Цельсию, ночью -23, -28 градусов по Цельсию. Скорость ветра может достигнуть 11 м/с.

9 февраля обещают небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -10, -15 по Цельсию, местами до -19 градусов по Цельсию, ночью -20,-25, местами до -28 градусов по Цельсию.

Главное управление МЧС России по Удмуртии в связи с холодной погодой напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, бытовых газовых и электронагревательных приборов.