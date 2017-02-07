Алма-Ата. Казахстан. Сборная России в очередной раз стала рекордсменкой Универсиады по числу завоеванных медалей. Успех зимних студенческих игр в Испании и Словакии повторили спортсмены, выступающие в Алма-Ате, сообщает Rsport.

Обновить рекордный результат помогли керлингистки. В финальной схватке с канадками они завоевали "серебро". Эта медаль стала 57-й на текущих играх. Всего в активе сборной страны 23 золотых, 21 серебряная, 13 бронзовых наград.

В понедельник Россия досрочно выиграла медальный зачет Универсиады-2017, установив также рекорд по числу медалей высшей пробы.

Напомним, что на Универсиаде 2015 года в испанской Гранаде и словацких Штрбске-Плесо и Осрблье Россия завоевала 56 медалей, из которых 20 – золотых.