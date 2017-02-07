Ижевск. Удмуртия. Полностью обновить автопарк санитарных машин решили Удмуртии в 2017-2018 годах. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики, такую задачу поставил перед кабинетом министров глава региона Александр Соловьев.

«Мы уже сделали первые шаги по обновлению автопарка машин службы «Скорой помощи». Считаю, что за ближайшие два года работу по 100-процентному обновлению необходимо завершить и закрыть эту тему, используя все источники финансирования, что было успешно сделано в прошлом году», - сказал Александр Соловьев.

Напомним, в 2016 году автопарк «Скорой помощи» обновился на 40% - всего за счет различных источников закупили 106 машин. В декабре республика получила 12 автомобилей. Их отправили в Завьяловский, Глазовский, Сарапульский, Увинский, Балезинский, Дебесский, Камбарский, Каракулинский, Малопургинский и Селтинский районы. Глазовский район получил сразу три «скорых».