Москва. Правительство России предложило вновь поднять штрафы за непропуск пешеходов. Федеральный кабмин рассчитывает, что они увеличатся в 1,7 раза, сообщает РенТВ.

Законопроект предусматривает, что штрафы будут увеличены не только за нарушения, связанные с пешеходами, но также с велосипедистами и другими участниками движения. Санкция возрастет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Правительство свое предложение объясило ростом ДТП на пешеходных переходах.

Законопроект уже внесен в государственную думу страны.