Ижевск. Удмуртия. Начальником управления благоустройства и транспорта Ижевска назначили Алексея Красноперова. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

Красноперов приступил к работе со вчерашнего дня. Ранее он занимал должность руководителя компании «Ижклининг».

Напомним, ранее пост руководителя управления занимал Сергей Кабанов, который в свою очередь заменил на этой должности Михаила Тарасова.

Как написал в Фейсбуке замглавы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко, Сергей Кабанов перевелся на прежнюю должность - заместителя начальника управления.