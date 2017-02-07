Ижевск. Удмуртия. Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртии на конец января 2017 года составил 1,1% от экономически активного населения. Всего в регионе официально зарегистрировано 8 989 безработных, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство труда и миграционной политики республики.

По сравнению данными на 1 января текущего года, показатель снизился на 4%.

По данным пресс-службы центра занятости Ижевска, в поисках подходящей работы находятся 3 624 человека, из них безработные – 2 819. Среди них почти половина – 49,5% - это женщины.

Уровень безработицы в столице Удмуртии по данным на 1 февраля 2017 года составил 0,77% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

На 1 февраля предприятия Ижевска нуждаются в 5 065 работниках, из них по рабочим профессиям – 2 899. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,71 человек на вакансию.