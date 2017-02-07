Тверская область. Владелица магазина из Тверской области будет отвечать в суде за гибель покупательницы, которой продала поддельный алкоголь. Об этом во вторник сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным следствия, с осени 2015 года 45-летняя бизнесвумен и ее 70-летняя мать торговали в магазине, расположенном в садовом товариществе «Лесная поляна». Лицензии на продажу алкоголя у них не было, тем не менее, они снабжали своих покупателей спиртосодержащей продукцией.

В августе 2016 года одной из покупательниц обвиняемые продали кустарно изготовленный напиток с этикеткой «Коньяк Российский Кизляр» объемом 0,5 литра. Через 2 дня женщина впала в кому, а еще через 3 скончалась.

Экспертиза показала, что покойная отравилась метиловым спиртом.

В настоящее время следователям удалось собрать все доказательства, подтверждающие вину владелицы магазина и продавца. Уголовное дело по пунктам «а,в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека») направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», в России сейчас началась массовая кампания против спиртосодержащих средств. Поводом для нее стала гибель 78 человек, отравившихся метиловым спиртом из настойки боярышника.