США. Компания Apple отзывает смартфоны iPhone 6s из-за проблем с аккумулятором. Речь идет о 88,7 тыс. аппаратов известной марки, сообщают Известия.

Возврату для замены батареи подлежат не все iPhone 6s, а только те, что были произведены в Китае с сентября по октябрь 2015 года. Как отметили в министерстве экономики ОАЭ, куда Apple направила свое письмо об отзыве, дефект не связан с безопасностью. Замена аккумуляторов была инициирована для удобства пользователей, которые заметили, что телефон может неожиданно отключаться даже при высоком заряде источника питания.

Узнать о том, подлежит ли смартфон отзыву, можно на сайте Apple.

Напомним, что в 2016 году конкурент «яблочной» компании Samsung приостановил продажи своего флагмана Galaxy Note 7 из-за проблем с батареей. Литиево-ионный источник питания был подвержен воспламенению, что выяснилось после того, как гаджет загорелся в руке у одного из пользователей. Инцидент повлек за собой расследование, по завершении которого корейские власти пообещали ввести более строгий контроль безопасности на производстве смартфонов.