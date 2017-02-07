Омская область. Омским депутатам запретили брать в качестве помощников своих родственников. Соответствующий нормативный акт был подписан мэром областного центра, сообщили в прокуратуре области.

По данным ведомства, прокурорская инициатива в принятии документа основывалась на данных проверки. Она показала, что более, чем у 10 депутатов помощниками стали члены семьи. Это влечет за собой конфликт интересов, поскольку именно народный избранник определяет размер оклада своего трудоустроенного, учитывает отработанное время и отправляет в отпуск.

В прокуратуре отметили, что каждый депутат получал на своих помощников по 39 тыс. рублей бюджетных денег ежемесячно.

«Проверка показала, что более чем у десяти депутатов Омского городского Совета помощниками являлись их близкие родственники. К примеру, единственным помощником у одного из депутатов являлся его сын, у другого данную должность занимала дочь, помощниками еще пяти депутатов были их супруги», - отметили в ведомстве.