Ижевск. Удмуртия. Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал отсутствие Ульяны Кайшевой в составе команды на предстоящий чемпионат мира. По словам наставника, спортсменка еще молода и у нее все впереди. Об этом сообщают «Известия».

«Они (Миронова, Сливко, Кайшева) еще молоды, и у них всё впереди. В этом году мы дали Сливко возможность поучаствовать в эстафете кубка мира, набраться опыта. Кайшева участвовала в трех этапах Кубка мира, но показала не самые лучшие результаты. Тем не менее обе спортсменки получили бесценный опыт — посоревновались с лучшими биатлонистками мира, оценили и себя, и уровень, к которому им надо стремиться», - заявил Виталий Норицын.

Он также сказал, что у Мироновой отличная физическая подготовка.

«Еще будучи юниором, Света отличалась высокой скоростью, но со стрельбой стабильности у нее пока нет. И так уже не первый год. Однако тренерский штаб много работает с ней и не собирается списывать со счетов», - сказал Норицын.

Наставник также прокомментировал цели и задачи команды на чемпионат мира. По его словам, при удачной работе на рубеже у команды «все может получиться».

«Мы способны порадовать многочисленных болельщиков биатлона в России. Правда, ситуация у нас посложнее, чем у мужской команды. Это стоит учитывать», - подытожил Виталий Норицын.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

В этом сезоне Кайшева завоевала несколько медалей этапов кубка IBU, в том числе «золото» и «серебро». Помимо этого, биатлонистка показала лучший результат среди россиянок в гонке преследования на этапе кубка мира в Оберхофе, там же заняла 27 место в спринте. В Рупольдинге стреляющая лыжница из Можги была 37-й в спринте, и 33-й в гонке преследования.