Витория. Бразилия. Забастовка полицейских привела к полной потере контроля над криминальной обстановкой в бразильском городе Витория. Улицы погрузились в хаос, который местные жители сравнивают с зомби-апокалипсисом, пишет РГ.

За два дня преступность Витории, столицы штата Эспириту Санту, почувствовала себя абсолютно безнаказанной. В течение неполных 48 часов представители криминального мира совершили более 60 убийств и ограбили свыше 150 магазинов.

Правительство страны было вынуждено в срочном порядке направить в город силы национальной обороны в составе 200 человек. Еще около 800 бойцов прибудут в течение недели. В общей сложности власти готовы выделить для установления порядка 2 тыс. силовиков.

В Витории начало процветать мародерство. Видеоролики со свидетельствами грабежей горожане выкладывают в сеть. На некоторых записях слышны выстрелы.

Образовательные учреждения практически повсеместно закрыты. Общественный транспорт также частично парализован.

Бастующих полицейских бразильское руководство называет безответственными и грозит космическими штрафами на сумму в 100 тысяч реалов (около 2 млн рублей)