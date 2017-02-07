Москва. Супертяжеловеса из России Александра Поветкина исключат из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF). Об этом со ссылкой на пресс-службу союза пишет Р-спорт.

Такое решение последовало после обнародования результатов допинговой пробы «Б». В крови Поветкина экспертиза обнаружила запрещенный препарат остарин.

Положительная реакция на допинг привела к отмене поединка с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. ИА «Сусанин» ранее сообщало, что в крови соперника Поветкина также был найден допинг.