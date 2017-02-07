Якутия. Пациент якутского дома-интерната замерз на крыльце учреждения. Об этом во вторник сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, 5 февраля 42-летний мужчина вышел из интерната и после 9 часов вечера вернулся туда на ночь. Однако двери были закрыты и попасть внутрь он не смог. Устроившись на крыльце, мужчина замерз.

Тело пациента рано утром 6 февраля нашла работница социального учреждения.

По факту гибели пациента автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом-интернат инвалидов и престарелых» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).