США. Ученые разработали новый вид мужских контрацептивов, который успешно прошел испытания на животных. Апробацию препарата провели на макаках и кроликах, пишет Газета.ру.

Новый контрацептив представляет собой гель, который закупоривает семявыводящие протоки. Он должен составить конкуренцию традиционным презервативам, гормональной терапии, которая имеет неоднозначные отзывы, а также радикальной вазэктомии (перевязке семявыводящих путей).

Поскольку проблема размножения особенно остро стоит для животных, содержащихся в неволе, первыми препарат на вооружение взяли биологи. Сначала его испытали на кроликах. Вернуть им фертильность удалось простой промывкой протоков раствором пищевой соды.

Затем препарат Vasalgel на своих подопечных протестировали специалисты Калифорнийского центра изучения приматов. Высокомолекулярный полимер с помощью инъекции они ввели в семенные протоки обезьян. Попав в живую ткань, он образовал гидрогель, который мешает прохождению сперматозоидов.

Осложнений ни у макак, ни у кроликов отмечено не было, за исключением одного случая, когда гель расположился неправильно. Гистологическое исследование яичек показало отсутствие воспалений.