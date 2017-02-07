Кирибати. Жители экваториальных островов в ближайшее время смогут именовать себя россиянами. Миллионер Антон Баков решил создать в Тихом океане монархическое государство по образу царской империи, сообщат Мир.

Баков, известный как предприниматель и депутат Госдумы России IV созыва, для воплощения своей идеи намерен выкупить у государства Кирибати три острова с малочисленным населением. Архипелаг для создания «альтернативной России» бизнесмен выбрал за теплый климат и наличие незанятых земель.

В общей сложности на решение территориальных вопросов Баков готов потратить порядка 120 млн долларов. Еще 230 млн он намерен инвестировать в строительство больниц, морских и воздушных гаваней, школ, солнечных электростанций и даже «императорского университета» на острове Молден.

На создание империи председатель Монархической партии России отводит 10-15 лет.

Напомним, что в 2014 году на 80 гектарах земли возле города Никшич на территории Черногории экс-депутат основал Суверенное Государство Императорский Престол во главе с прямым наследником дома Романовых Карлом Эмихом Ленингеном, или Николаем III.