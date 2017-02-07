Москва. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляцию спортсмена из Удмуртии Максима Вылегжанина и других россиян Алексея Петухова, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой на временное отстранение от соревнований. Такое решение приняли большинство членов соответствующего комитета FIS, сообщает «Интерфакс».

«FIS отклонила апелляцию Алексея Петухов и Максима Вылегжанина, такое же решение вынесено в отношении Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой», - говорится в сообщении.

У спортсменов есть три недели, чтобы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Ранее Международная федерация лыжных гонок (FIS) временно отстранила от стартов гонщика из Удмуртии Максима Вылегжанина, выступающего за сборную России из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Сам Вылегжанин обвинения отверг, заявив, что он за чистый спорт. Однако, если обвинения не снимут, то лыжник может лишиться серебряной медали Олимпиады в Сочи. Позднее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, что Вылегжанина, как и других представителей сборной, могут оправдать.

Отметим, что помимо лыжников от второй части доклада Макларена «пострадали» и российские биатлонисты. Международный союз в середине декабря 2016 года получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского стреляющего лыжника, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.