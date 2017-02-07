Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющего обязанности главы Бурятии. Им стал Алексей Цыденов, который прежде занимал пост заместителя министра транспорта. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Этим же указом глава государства освободил от занимаемой должности прежнего руководителя региона Вячеслава Наговицына, который подал прошение об отставке.

На встрече с Путиным и.о. главы Бурятии отметил, что вступая в должность, он видит приоритетами развитие животноводства и туризма, в первую очередь на Байкале, а также сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», в понедельник о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. На его место в этот же день был назначен Максим Решетников.

Наша справка: Цыденов Алексей Самбуевич, родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области.

Образование: высшее; в 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Карьера:

- в 1998-2001 годах - бухгалтер, начальник сектора, начальник отдела маркетинга и договорной работы ГУП «Дальневосточная железная дорога»;

- 2002-2004 годах - генеральный директор ООО «Дальнефтетранс»;

- 2004-2006 годах - генеральный директор ОАО «Дальневосточная транспортная группа»;

- 2006-2009 годах - заместитель директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта министерства транспорта России;

- 2009-2012 годах - начальник отдела, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства России;

- с 2012 года - руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта.

- 18 июня 2012 года - заместитель министра транспорта Российской Федерации.