Ижевск. Удмуртия. Неизвестные пытались зарезать собаку в Ижевске. Животное с ранениями нашли на улице Люллинской в микрорайоне Люлли, сообщается в группе ВКонтакте «Четыре лапы Ижевск Помощь бездомным животным».

«Не могу подобрать слова. Поэтому скину нашу переписку с моим знакомым, который занимается собакой: «Позвонил хирург, в общем там не огнестрел. Ужас какой-то. Кто-то пытался ее зарезать, а лапа, видимо ДТП. Снимки сказал жуткие...» Собака под капельницей, это пока все, что я знаю... Доктора не беспокою - на операциях, буду звонить позже», - написала в группе горожанка Елена.

Сначала нашедшие ее люди подумали, что рана на животном – огнестрельная.

Сейчас собака находится в клинике. Организаторы группы собирают деньги на операцию. Всего на лечение требуется 5 тыс. рублей.