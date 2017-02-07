Можга. Удмуртия. Часть работников народного предприятия «Красная звезда» в Можге подготовила коллективное обращение в адрес главы города, в котором выразили недоверие своему генеральному директору. Об этом сообщил портал Mozhga.net.

По данным сайта, в бумаге, где свои подписи поставили 281 работник и 17 ветеранов (общая численность сотрудников – около 800 человек), описано финансовое положение: долги по кредитам, в том числе о задолженности перед поставщиком материалов и полуфабрикатов.

Сотрудники народного предприятия, являющиеся также его акционерами, заявили, что с момента образования общества им ни разу не выплачивались дивиденды. По их словам, руководство объясняло это тем, что вся прибыль идет на развитие предприятия.

«В связи с вышеизложенным, трудовой коллектив АОр «МДНП Красная звезда» выражает недоверие генеральному директору, и выносит вопрос о досрочном прекращении с ним трудовых отношений», - цитирует Mozhga.net текст обращения.

Глава Можги Алексей Шишов рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин», что такое обращение от инициативной группу предприятия он действительно получил.

«Мы данную информацию направили в профильное министерство – министерство промышленности и торговли, и они должны провести встречи со всеми для того, чтобы дать какое-то заключение по ситуации», - сказал глава.

Также Алексей Шишов отметил, что не поддерживает те данные, которые приведены в обращении.

«Мы проводим встречи с предприятием, подписываем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Но я не поддержал бы те цифры, которые изложены в этом обращении», - отметил глава Можги.

На его взгляд, такая реакция сотрудников связана с предстоящими выборами на пост гендиректора, которые пройдут в апреле 2017 года.

Кроме того, по мнению главы города, это внутренние дела предприятия и акционеры должны решить этот вопрос.

«Мое мнение, акционеры должны нормально разобраться», - сказал Шишов.

Наша справка:

«Красная звезда» - это закрытое акционерное общество работников «Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие», которое занимается производством детской мебели, школьно-письменных и канцелярских принадлежностей, частей мебели и другое.