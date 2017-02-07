Париж. Франция. Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом. Экс-глава государства привлечен по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года, пишет Лента. Вместе с ним показания будут давать еще 13 человек.

В 2012 году Саркози проиграл президентские выборы кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду. Через два года разгорелся политический скандал, связанный с подозрением в нецелевом расходовании средств, выделенных на проведение избирательной кампании. В частности, PR-компания Bygmalion, услугами которой пользовался экс-глава Франции, призналась в использовании поддельных счетов.

Кроме того, в 2014 году Саркози был арестован по делу о «торговле влиянием», а именно содействовал в получении престижной должности.