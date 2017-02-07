Кировская область. Имущество ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» будет продано на торгах. Об этом со ссылкой на федеральный реестр сведений о банкротстве пишет Интерфакс.

Начальная цена всего комплекса определена в сумме 1 514 млн рублей. Проводиться процедура будет 21 марта этого года.

В состав лота входит производственный комплекс ОАО «ВПМЗ «Молот» (здания и сооружения, земля, права аренды еще на несколько участков, движимое имущество), патенты, права на товарные знаки. Кроме того, с торгов будет реализовываться ООО «Молот-Оружие», созданное в период банкротства и права требования к обществу по договорам поставки на сумму более 312 млн рублей.

По условиям торгов, покупатель обязан сохранить целевое назначение имущества, выполнять договоры предприятия по гособоронзаказу. Предприятие относится к стратегическим и не может быть продано по частям.

Напомним, что завод «Молот» был признан банкротом осенью 2013 года; конкурсное производство несколько раз продлевалось. Неоднократно обсуждался вопрос о вхождении градообразующего предприятии Вятских Полян в концерн «Калашников», но положительное решение так и не было принято.