Ижевск. Удмуртия. Две школы Ижевска попали в рейтинг 200 лучших учреждений для поступления в ведущие вузы России. Этот список составило агентство RAEX (Эксперт РА).

В топ-200 вошли Экономико-математический лицей № 29 (69 место) и лицей № 41 (124 место). Также в рейтинге на 140-й строчке расположился физико-математический лицей Глазова.

«Составители сознательно отказались от анализа данных о среднем балле ЕГЭ, так как на фоне активных слияний-укрупнений школ измерение «средней температуры по школе» могло бы сильно дезориентировать учащихся и их родителей», - пишут авторы рейтинга.

По их мнению, список школ RAEX (Эксперт РА) позволяет понять, в каких учебных заведениях формируется интеллектуальная элита России: где готовят выпускников, которые успешно поступают в 20 лучших российских вузов, включая те из них, которые сохранили за собой право на дополнительные вступительные испытания (например, МГУ им. М. В. Ломоносова и МГИМО).

«Рейтинг ориентирован прежде всего на родителей учащихся и самих школьников, которые нацелены на поступление в престижный вуз», - уточняют составители.

Они также отметили, что рейтинг качественно улучшился по сравнению с исследованием прошлого года, потому что в нем учитываются данные сразу двух приемных кампаний (2015 и 2014 годов), что дает более сбалансированный результат. Кроме того, массивы информации о зачислении, напрямую передаваемые вузами рейтинговому агентству, стали более выверенными и полными.

Шесть лидеров рейтинга школ 2015 года подтвердили свои лидерские амбиции и в 2016 году, не изменив своих позиций по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество выпускников, успешно поступающих в ведущие университеты, готовят базовые учебные заведения при вузах: первое место в рейтинге второй год подряд занял Лицей №1580 при МГТУ им. Баумана, второе - СУНЦ МГУ имени Ломоносова, замкнул тройку лучших Предуниверситарий НИЯУ МИФИ.