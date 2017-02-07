Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Молодежной в 2018 году появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, построят его рядом с ледовым дворцом «Молодежный».

На строительство выделят средства из федерального бюджета. Софинансирование проекта из бюджета Удмуртии составит 26 млн 227 тыс. 900 рублей, из казны города – 33 млн 216 тыс. 590 рублей.

Всего в 2017 году Удмуртия получит из федерального бюджета 47 млн 965 тыс. 500 рублей на развитие материально-технической базы спортивных объектов и малобюджетных спортобъектов шаговой доступности. Основную часть денег как раз направят на строительство спорткомплекса.

Также за счет поступивших средств на трех школьных стадионах планируют уложить искусственное покрытие для игры в футбол. Современный стадион с футбольным полем и беговой дорожкой появится в Алнашах.