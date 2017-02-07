Алма-Ата. Казахстан. Член судейского корпуса из России погиб при сходе лавины в Казахстане. Трагедия произошла на курорте, где проводятся соревнования Универсиады-2017, сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, о происшествии спасателям комплекса «Шымбулак» сообщил россиянин Спартак Алемасов. По его словам, во время внетрассового катания на западном склоне ущелья «Чимбулачка» сошла лавина. Снежная масса погребла под собой человека. Им оказался 31-летний технический судья по сноуборду Алексей Белослуцев.

На место происшествия был направлен отряд из 54 представителей различных служб и 2 поисковых собак. Около 3 часов дня тело судьи нашли, после неудачной попытки реанимации врачи констатировали смерть.

По словам товарища погибшего, они специально избегали накатанных трасс Универсиады. Несмотря на запрет, нетронутый снег привлек их для занятия фрирайдом.