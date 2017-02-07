Ижевск. Удмуртия. Всего учебную, производственную и преддипломную практику в филиале прошли 97 студентов из 18 вузов и ссузов России. Среди них учащиеся Казанского энергетического университета, Вятского государственного университета, Самарского государственного университета путей сообщения, а также всех крупных вузов Удмуртской Республики.

Больше 70% студентов получили опыт и знания по профильным для электросетевого комплекса направлениям, что созвучно задачам года инженера, объявленного ПАО «Россети». Остальные 28% учащихся освоили на практике не профильные, но также востребованные специальности.

Ребята работали на электросетевых объектах производственных отделений «Глазовские электрические сети», «Центральные электрические сети» и «Южные электрические сети». Студенты ремонтировали трансформаторы тока и напряжения, ТЭНы электронагревателей, проходили практику в производственно-технической службе, управлении учета электроэнергии, в службе взаимодействия с потребителями, службе подстанций и линий и других подразделениях филиала.

Привлечение на предприятие молодежи - одно из приоритетных направлений кадровой политики филиала «Удмуртэнерго». На постоянной основе проходят профориентационные встречи со школьниками и студентами региональных образовательных учреждений. С пятью вузами и ссузами у филиала заключены соглашения о сотрудничестве. Среди них Ижевский государственный технический университет имени Михаила Калашникова, Удмуртский государственный университет, Казанский государственный энергетический университет, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия и Глазовский технический колледж.

«Принимать на практику студентов для нашей компании стало доброй традицией. Мы уделяем большое внимание профориентационной работе среди школьников, студентов высших и средних специальных учебных заведений региона. Это делается для того, чтобы учащиеся знали, как работает современная сетевая компания, и какие специалисты будут нужны отрасли в перспективе. Для нас важно постоянно наращивать кадровый потенциал предприятия, а студентам просто необходимо получать начальные практические навыки», - сказал директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев.

На правах рекламы.