Париж. Франция. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил о своей гетеросексуальной ориентации. Экс-министр финансов страны категорически отверг слухи о его связи с мужчиной, пишет Газета.ру.

Поводом для объяснений Макрона стали сообщения в СМИ о том, что в 2007 году он изменял своей супруге Бриджит Тронье. Соперником законной жены называется журналист радиостанции Radio France Матье Галле, с которым политик якобы устраивал ужины и переписывался в сети.

Макрон же отметил, что никакой двойной жизни он не вел и контактов с мужчиной не имел.

Напомним, что на выборах весной этого года бывшему члену правительства Пятой Республики предстоит соперничать с националисткой Марин Ле Пен, высказывания которой набирают все большую популярность. Она, в частности, призывает навести порядок в стране, изгнав нелегальных мигрантов.