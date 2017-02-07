Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии шестерых мошенников, один из которых работал в страховой службе, признали виновными в совершении трех преступлений. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, уголовное дело в отношение них возбудили по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 УК России (Покушение на мошенничество в сфере страхования»).

Главарь банды с мая 2014 по октябрь 2015, будучи представителем страховой компании, разработал план хищения, а чтобы воплотить его в жизнь привлек своих знакомых. Второй мошенник искал на территории Удмуртии деревянные дома, а все остальные соучастники покупали их и оформляли страховку с завышенной стоимостью объекта.

Еще один преступник группировки дом сжигал и обращался в страховую службу для выплаты суммы по договору.

«Всего соучастники успели обратиться за страховыми выплатами на сумму около 22 млн рублей, часть которых в сумме около 314 тыс. рублей была перечислена на расчетный счет. В последующем, их действия были пресечены службой безопасности страховой компании», - говорится в сообщении.

Суд назначил мошенникам наказание от 1 до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1,5 до 3 лет.