Ижевск. Удмуртия. Спасатели Удмуртии уже дважды выезжали на помощь замерзавшим на трассе водителям. Как сообщает пресс-служба Службы спасения Удмуртской Республики, для этих целей были созданы специальный группы.

Помощь спасателей понадобилась в минувшие выходные водителю большегруза «Мерседес» из Омска. Из-за замерзшей топливной системы он не смог завести машину.

«Группа прибыв на место происшествия при помощи генератора горячего воздуха прямого нагрева несколько часов проводила обогрев автомобиля», - отметили спасатели.

В тот же день им пришлось эвакуировать водителя большегруза «МАН» из Брянска. У его автомобиля сел аккумулятор. Спасатели забрали замерзающего водителя в отряд, накормили и оставили на ночь. Аккумулятор поставили на зарядку и утром водитель смог продолжить ремонт автомобиля.

Напомним, морозная погода продержится еще по крайней мере несколько дней. По ночам столбики термометров будут опускаться до -28 градусов по Цельсию.