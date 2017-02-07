Сыктывкар. Коми. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим прославился на всю страну благодаря произошедшей с ним неприятности. Священнослужитель удивил пользователей Рунета реакцией на угон епархиальной Audi A8. Как сообщает Газета.ру, этому событию он посвятил стихотворение, разошедшееся по сети.

Преступники решили украсть церковный автомобиль прямо во время службы. По словам архиепископа Пиритима, произошло это 4 февраля. Двое злоумышленников проникли на территорию архиерейского двора и, воспользовавшись тем, что машина стояла открытой в гараже, сели в нее и уехали. Их заметили служители, которые сообщили о случившемся в полицию.

В МВД Коми отметили, что злоумышленники пока разыскиваются. Автомобиль же удалось найти в тот же день. «Уже через несколько часов стражи порядка обнаружили мою старенькую иномарку в одном из дворов вблизи собора, — рассказал архиепископ. — Впрочем, далеко они на ней бы и не уехали, поскольку она барахлит».

По мнению священнослужителя, угонщики обманулись, надеясь на богатый улов, поскольку 13-летний автомобиль нуждался в серьезном ремонте.

Незаурядному событию архиепископ посвятил стихотворение под названием «Божия служка — Ауди-старушка»:

«Только стало смеркаться, два вора,

Пульт нажавши, открыв ворота

У собора, владычного дома,

Оказались внутри гаража.

Сам владыка со свитой в соборе

Исповедникам службу служил.

В это время и справились воры,

Выгнав ауди, двери закрыв.

Возраст старой машины — тринадцать,

Да еще неисправна была.

А ворам в среднем по восемнадцать,

У ворот их видала толпа.

Показал полицейскому нищий,

Повернула машина куда.

И сотрудники бедную ищут,

Слава Богу, нашли во дворах.

Но не так скоро воры выходят

Из притонов своих, как прошли

Воротами владычного дома,

Затворивши зачем-то замки

Гаража и машины-старушки,

Перегнав к молодым во дворе.

Отвернулись от Божией служки

Мерседесы: «Знай цену себе».

Как царевна-лягушка стояла,

Наша ауди вдруг поднялась,

Улетела по воздуху, мчалась,

Из багажника песня лилась

Со стихов. Там владычные книги,

Приготовленные для тюрьмы,

Чтоб, прочтя, все спасенья достигли,

Поняв грех, сотворили же мы.

До зори я машину поставлю,

Наблюдение снова включу.

Бог дал ауди мне по призванью,

Снова Богу молитву прочту.

В своем профиле архиепископ указал, что он является членом Союза писателей России. На его счету уже более тысячи стихотворений.

К свалившейся славе священник относится спокойно и даже выкладывает в своем аккаунте ВКонтакте некоторые комментарии по поводу инцидента с автомобилем.