Санкт-Петербург. Сын экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова продает бывшую ведомственную дачу. Объявление он поместил на сайте частных объявлений, пишет Фонтанка.

В пояснительном сообщении говорится, что дача Юхневича на Морской улице, 5 в Комарово относится к объектам культурного наследия. В доме общей площадью более 200 кв. м сейчас ведется реставрационный ремонт для комфортного проживания.

«Также имеются пятна, под которыми можно застраиваться, – говорится в тексте. – Земля 2 га. Все коммуникации. Нетронутая природа, последний участок перед заливом».

Участок и постройки владельцы продают за 350 млн рублей.

По данным издания, Минобороны России выставило дачу Юхневича на торги в 2010 году. Стартовая цена составила 92 млн рублей, итоговая - 154,5 млн рублей. Покупателем стал известный петербургский бизнесмен Петр Усов, считающийся бизнес-партнером Сердюкова и его зятя Валерия Пузикова. 30 декабря 2014 года право собственности на дом и участок зарегистрировал сын оскандалившегося министра Сергей Сердюков.