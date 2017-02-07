США. Отец популярной певицы Бейонсе Ноулз, известной как Beyonce, рассказал публике кого ждет его дочь. Тайну, которую будущая мама и ее супруг Jay-Z, хранили от посторонних, молодой дедушка раскрыл журналистам, пишет Гламурчик.

По словам Мэтью Ноулза, он очень рад предстоящему событию. Особенно с учетом того, что его дочь произведет на свет сразу двоих малышей. Отец певицы признался, что она ждёт королевскую двойню, то есть родиться должны мальчик и девочка.

Отметим, что Бейонсе долго скрывала свою беременность. Фотография с округлившимся животиком, которую она выложила в сеть в феврале, стала настоящим рекордсменом Instagram по количеству лайков.