Москва. Ведущий консультант аппарата Госдумы Юрий Назарьев подвергся нападению со стороны иностранца. Как сообщают Известия, чиновника жестоко избил гражданин Эстонии.

Сообщается, что инцидент произошел в подъезде дома на Малахитовой улице. С эстонцем, который живет у соседки сотрудника парламента, Назарьев повздорил из-за недопонимания. В итоге 37-летний иностранец нанес 60-летнему оппоненту удары, которые привели последнего на больничную койку.

У экстренно госпитализированного в больницу чиновника диагностировали сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки левой орбиты, а также параорбительную гематому и ушибы мягких тканей лица.