Ижевск. Удмуртия. Международная федерация лыжных гонок продлила срок дисквалификации Максиму Вылегжанину. У спортсмена из Удмуртии есть три недели, чтобы обжаловать это решение в спортивном арбитраже Лозаны. В списке также присутствовали Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

Удмуртия в минуту 7 февраля 2017

Коммунальное расследование:

Коммунальщики Ижевска проведут расследование после нескольких крупных порывов труб. У городских властей возникли вопросы по оперативному реагированию служб на эти аварии. Об этом заявил глава города Юрий Тюрин.

Служу России:

Почти 3 тысячи человек из Удмуртии отправились на службу в армию в 2016 году. Документы 35 призывников направили следователям. Они не явились на призыв без уважительной причины.

Лучшие из лучших:

Две школы Ижевска попали в топ-200 учреждений для поступления в ведущие вузы России. 69 место занял Экономико-математический лицей № 29, на 124 строчке расположился 41-й лицей. На 140-й строчке расположился физико-математический лицей Глазова.

Погода в республике:

Морозная погода сохранится в Удмуртии в ближайшие дни. 9 февраля пройдет небольшой снег. В ночь на 10 число может похолодать до минус 28 градусов по Цельсию.