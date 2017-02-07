Алма-Ата. Казахстан. Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева стала трехкратной чемпионкой всемирной Универсиады. Представительница родникового края выиграла 15-километровую гонку классическим стилем.

Спортсменка прошла дистанцию за 44 минуты 9,7 секунды. «Серебро» досталось Анне Нечаевской, которая является партнером по команде представительницы Удмуртии. Бронзовую медаль завоевала Анна Шевченко из Казахстана.

Напомним, что ранее Васильева завоевала четыре медали в рамках всемирной Универсиады. Лыжница выиграла гонку классическим стилем и эстафету, стала второй в преследовании и завоевала «серебро» в спринте.