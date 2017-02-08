Ижевск. Удмуртия. В народе 8 февраля считается очень таинственной датой. Как пишет Astromeridian, говорили, что в этот день умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых.

Считалось, что именно сейчас они посещают свои дома, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому, специально 8 февраля проводились различные обряды, которые были призваны успокоить души умерших, удержать их в загробном мире. Были у этого дня и свои приметы, которые отслеживались.

Также, согласно православному молитвослову, 8 февраля почитали память Святого Федора Студита – греческого общественного деятеля и монаха, которого впоследствии церковнослужители причислили к лику святых.

Для защиты от злых духов помогали самые разные приемы. Например, 8 февраля клали топор под порогом, чертили мелом на окнах и дверях кресты, позволяли странникам переночевать в этот день в доме, поскольку считалось, что мертвые родственники боятся чужих живых людей. Если покойник очень часто является, нужно ударить его уздечкой или бросить в него камень. Также стоит подумать, почему приходит мертвец, и сделать все, чтобы это не повторялось. Если умирает вдова, и ее никто не отпевает, то 8 февраля за нее могут молиться приходские священники.

8 февраля можно самостоятельно вызывать духов. Для этого нужно тщательно подготовиться – 12 пятниц соблюдать строгий пост.

Народные приметы на 8 февраля:

1. Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит рано.

2. Если на Федора Студита, 8 февраля, объявился мертвый, нужно обязательно отслужить молебен в церкви, а двор и углы дома необходимо побрызгать святой водой. Кстати, говорили, что это можно сделать в любой другой день, даже если покойник явился во сне.

3. Чтобы покойники не беспокоили, то у входной двери именно 8 февраля нужно повесить пучок рябины или крапивы. Считали, что эти растения отпугивают злых духов. Кроме того, считается, что если 8 февраля положить цветок чертополоха и ветку можжевельника под балку на крыше, это защитит от злых духов.

4. Гадали 8 февраля на погоду. Рассыпали горстку гороха на блюдце и слушали: если он звонко ударился о блюдце, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, то, по примете, можно ожидать снегопада.